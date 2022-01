Nickmercs najal nového šéfa svého týmu v Apex Legends. Bude jím Snip3down

Nicolai Kolcheff známý spíše pod přezdívkou Nickmercs je známou tváří scény streamerů a také spolumajitel klanu FaZe. V poslední době se čím dál víc věnuje Apex Legends a před časem oznámil, že hodlá poskládat profesionální tým. Ten má nyní nového vůdce.

Stal se jím Eric Wrona, známý jako Snip3down, který teprve nedávno opustil kompetitivní scénu Apexu pod hlavičkou TSM, aby se věnoval profesionálnímu hraní Halo Infinite. Nyní bude muset zvládat obě hry zároveň.

The team is locked in for ALGS. @yaboydeeds @Snip3down & I. Tournament late Feb. We’re all stoked. Let’s get it done! Apex Ranked grind, all fuckin’ day. See ya in there https://t.co/Etk8WeG3Wa #MFAM | #FaZeUp pic.twitter.com/1bv1w89WUZ