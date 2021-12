NICKMERCS se chce stát profesionálem v Apex Legends

Poté, co se Nicku Kolcheffovi, známému pod přezdívkou NICKMERCS, povedlo v poslední sezóně Apex Legends dostat až k ranku Predator, oznámil své plány na vstup do profesionálního hraní tohoto battle royale. A má dokonce už i svůj tým.

Kolcheff odhalil své plány na začátku prosince a naznačil, že jeho soutěžní tým je již ze dvou třetin uzavřen a cestě do první ligy nestojí nic v cestě. Započne ji únorovou kvalifikací.

"Ty plány se mohou změnit, to ano, ale právě teď mám plány. Chci stoupat v žebříčku a dostat se do bodu, kdy budu se svými výkony spokojený.To bych měl zvládnout do konce února příštího roku, pak chci jít na profesionální úroveň Apex Legends."

NICKMERCS také prozradil, že už má ve svém triu jednoho hráče, pravidelného Twitch partnera ItsDeedse, ale hledá třetího, který by doplnil tým pro svou ALGS kampaň v příštím roce.