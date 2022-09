Ninja ukončil pauzu od streamování a slíbil, že odteď bude všude

Tyler Blevins, známý jako streamer Ninja, před časem v naštvání náhle ukončil stream se slovy, že si musí dát pauzu. Někteří diváci a fanoušci už tehdy poukazovali na to, že ze strany Blevinse nejde o náhlé a afektované rozhodnutí, ale o pečlivý plán, který je přípravou na nějaké zásadní oznámení.

Nyní se Ninja ke streamování vrací a ve videu na Twitteru slibuje, že bude od příště úplně všude. Jeho videa tedy nemusíte očekávat jen na Twitchi, nově se s ním budete setkávat i na YouTube, TikToku a řadě dalších platforem, jako je Twitter, Instagram nebo Facebook.

Bro is about to get stream sniped on every platform



LET'S GOOOO!