Nová postava pro Rainbow Six Siege pochází z Japonska

Rainbow Six Siege s námi žije už už od konce roku 2015 a Ubisoft na tom nechce ani letos nic měnit. Započínající Year 7 samozřejmě doprovodí start nové sezóny, která má začít na Six Invitational 2022. Zatím známe jen několik detailů.

Zatímco poslední sezóna roku 2021 nesla název Operation High Calibre, ta nová se údajně jmenuje Operation Demon Veil. Má samozřejmě přinést novou hratelnou postavu, původně se očekávalo, že se bude jmenovat Flubber, nové úniky ale naznačují, že ponese jméno Azami.

The Y7S1 operator leak of "Japanese Mafia operator" seem to be real. Can't repost the pics here as they would get taken down (posted them on my Discord server) pic.twitter.com/BhRxErIyjX