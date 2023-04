Nový healer v Overwatch 2 pomáhá silou kytiček

Overwatch 2 sice zdaleka nedělá takovou díru do světa, jako se to před šesti lety povedlo jejímu předchůdci, Blizzard se ale aspoň snaží dodávat do hry nové a neokoukané hratelné postavy. Už brzy se tak na bojišti budete moci potkat s Lifeweaverem, novým healerem, který ke své bohulibé činnosti využívá sílu přírody.

Konkrétně jde o vynález Biolight, který patrně nemá nic společného s léčivými lampami, které se šmejdští vykukové snaží prodat vašim babičkám. Lifeweaver může svému týmu výrazně pomoci především díky schopnostem, které mu umožňují přemísťovat a přitahovat k sobě týmové kolegy a tím je zachránit před nebezpečím.

Jeho pasivní abilitou je Rejuvenating Dash, kterým léčí kolegy v okolí, oplývá také schopností Parting Gift, díky které za sebou po smrti nechá léčivý předmět. Ten ale může sebrat i protivník. Ultimátní abilitou je Tree of Life, díky kterému hrdina vykouzlí masivní léčivý strom, kterým navíc může takticky blokovat přístupové cesty.

Lifeweaver pochází z Thajska a do Overwatch 2 by měl dorazit ve 4. sezóně, která začíná už příští týden, konkrétně 11. dubna. Hra je momentálně k dispozici na PC, současné i minulé generaci konzolí a na Switchi. V základu je zcela zdarma, platit můžete za Season Pass či kosmetické předměty.