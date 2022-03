Ochrnutý streamer RockyNoHands dosáhnul ranku Diamond 3 v Apex Legends

Před časem jsme vás informovali o tom, že streamer s přezdívkou HanDcapableSean hraje Elden Ring jen s pomocí své brady a docela slušně se mu daří. Nyní se na internetu objevila další podobná a neméně úctyhodná zpráva.

Streamer RockyNoHands se totiž na sociálních sítích pochlubil dosažením ranku Diamond 3 v Apex Legends. S ohledem na to, že je od krku dolů ochrnutý a hraje pouze ústy, se jedná o nesmírný úspěch. Hru ovládá za pomoci speciálního zařízení, které k fungování využívá jeho ústa a jazyk.

Hey Yoo , Hit Diamond 3 today…with my mouth controller

(R.i.p Scott Hall) got another W for the bad guys #ApexLedgends pic.twitter.com/e6ZQ14trjI