Populární streamerka ukázala cosplay Cammy ze Street Fighteru, prostor pro fantazii nenechala

Streamerka STPeach má obrovský počet odběratelů napříč všemi sociálními sítěmi a její popularita v uplynulých dnech ještě narostla. Pochlubila se totiž svým cosplayem bojovnice Cammy ze série Street Fighter a nutno říct, že se jí kostým povedl.

Trefila se do všech potřebných detailů, počínaje baretem a účesem a konče maskovacími barvami na stehnech. Z přiložených fotek je zcela zřejmé, proč si vybrala zrovna Cammy, věrnější podobu byste mezi cosplayerkami hledali jen stěží.

Fotky na instagramu mají přes 165 tisíc liků, na Twitteru si krátké video s kostýmem přehrálo skoro 100 tisíc lidí. STPeach slibuje, že s cosplayem rozhodně nekončí a láká na své další projekty, výsledky jejího snažení bychom měli vidět už velmi brzy.

Cammy White alias Killer Bee se poprvé v sérii objevila s dílem Super Street Fighter II. Je v pořadí druhou ženskou bojovnicí (po Chun-Li) a původně v příběhu figurovala jako klon pracující pro zlou organizace Shadaloo, než se vymanila z jejích spárů a začala pracovat pro britskou MI6.

Kromě série Street Fighter se objevila také v crossoverech Marvel vs. Capcom, Capcom vs. SNK nebo Street Fighter vs. Tekken. Nelze zapomenout ani na její přítomnost v otřesné filmové adaptaci z roku 1994, kde ji ztvárnila Kylie Minogue, rozhodně ale ne tak přesvědčivě jako STPeach.