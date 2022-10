Porazil soupeře z nemocniční postele. Profesionální hráč nenechal slinivku stát v cestě

Zánět slinivky alias pankreatitida nepatří mezi zvlášť zábavný způsob trávení času. Mám s ním ostatně své osobní opakované zkušenosti a minimálně v první fázi se jedná o mimořádně bolestivé onemocnění, které vás velmi snadno může dostat až na jednotku intenzivní péče.

Ačkoli jsem kdysi právě s touto nemocí a pod vlivem léků na bolest napsal (v nemocniční posteli a na mobilu) recenzi na Death Stranding, můj výkon bledne před tím, co předvedl profesionální hráč Valorantu Nishil Shah, který hraje v lize College Valorant za tým Old Dominion College. Před plánovaným zápasem se soupeřícím týmem z West Virginia Wesleyan College ho bohužel přepadl zmíněný zánět slinivky, rivalové ovšem odmítli možnost zápas odložit.

When u got to play ur first cval match from the hospital but we take the W. @ODU_Esports @JakeSucky pic.twitter.com/Hx0i7224oD