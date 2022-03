Proč je Halo Infinite propadák? NICKMERCS tvrdí, že zná odpověď.

Halo Infinite po ročním odkladu nakonec vyšlo a i když při launchi nenabídlo kompletní obsah (který ostatně nenabízí stále), odneslo si z recenzí slušná hodnocení a nalákalo i početnou hráčskou komunitu. Ta ale výrazně upadá a streamer NICKMERCS prý ví proč.

O nové Halo si dělal starosti už před vydáním a důvod je podle něj zcela jednoznačný. Halo Infinite zkrátka chybí battle royale, tedy režim, který je v jiných hrách pořád extrémně populární. Na Twitteru nyní napsal krátké shrnutí, v němž říká, že Halo Infinite je propadák.

Přitom ale prý mělo neskutečný potenciál a s NICKMERCS říká, že by s ním souvisel stabilní přísun nového obsahu, který by znamenal i víc diváků a tedy obecný růst. Na otázku, zda je pro Halo Infinite už pozdě a zda má ještě vydání battle royale smysl řekl, že hlavní důvod, proč o tom vůbec tweetuje, je zájem o jeho vytvoření a přidání do hry.

Halo Infinite was a flop. Such a shame too, because the potential was through* the roof. Should’ve incorporated a Battle Royale. Would’ve been a net+. More content = More viewership = More everything. All ships rise. Adapt or die.