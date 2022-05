Protesty kvůli stavu Team Fortress 2 snad konečně přinesou kýžený výsledek

Team Fortress 2 je navzdory svému bezmála patnáctiletému životnímu cyklu stále velmi populární hrou, která se stabilně umisťuje v žebříčku top 10 nejhranějších titulů na Steamu. Bohužel, ačkoli je multiplayerová legenda od Valve stále tolik milovaná svou komunitou, vývojáři se k ní chovají spíše macešsky.

Nejde jen o absenci nových updatů od roku 2017 nebo prakticky neexistující komunikaci, ale především o extrémní množství hackerů a cheaterů, kteří fanouškům kazí zážitek ze hry a nikdo s tím bohužel nic nedělá. Komunita ovšem nyní vzala věci do vlastních rukou a na sociálních sítích uspořádala pokojný protest.

Místo nadávek vývojářům se pod hashtagem #SaveTF2 začaly shromažďovat příjemné vzpomínky na hodiny strávené hraním. Zapojila se i celá řada známých streamerů a dokonce také dabér postavy medika, Robin Atkin Downes, který svou podporu vyjádřil v krátké básničce.

Zeres a place in space

Where you can play #TF2

It’s a game from Valve

Zey also made Half Life 2!

It’s got amazing characters and animation too!

It’s a vinderful game you can choose RED or BLU!#SaveTF2 #Medic pic.twitter.com/5F7kvBtrbz