Průzkum ukázal nejtoxičtější esportové hry, kdo si odnesl první místo?

Nadávky nejsou v online světě her nic nového. Je více pravděpodobné, že se konverzace během hraní uchýlí k sprostým slovům a urážení, než že se povede normální, běžný dialog. Nedávná studie se však rozhodla zjistit, která hra je na tom úplně nejhůř.

zdroj: talkesport.com

Prvenství patřící PC hráčům není vzhledem k nejširšímu pokrytí online her žádným překvapením. Která hra si ale odnesla titul nejtoxičtější, ale už překvapením být může. Konkurence je totiž veliká.

Dota 2 však všechny své “soupeře” předběhla a dle studie si zaslouží titul nejtoxičtější hry na trhu. Těsně za ní se ji na paty lepí komunita CS:GO, což pro každého kdo si kdy zahrál online zápas "CSka" není bezesporu žádný šok. Další hry jako Overwatch, FIFA nebo Call of Duty obsahují dle studie také solidní dávku toxicity, ale i tak je Dota 2 a CS:GO jednoznačně převálcovali.

Analýza se nezabývala přímo in-game chatem, ale skenovala subreddity jednotlivých online her. Určitým způsobem to o dané komunitě jisté vypovídá, i tak ale bereme tenhle výzkum s úsměvem a nadsázkou.

Hráčům CS:GO se podařilo až v jedné třetině všech komentářů použít slovo Fu*k nebo Sh*t. To je celkem solidní dávka.

Dota 2, která předběhla CS:GO jen o několik málo nadávek, se od Global Offensive zase tolik neliší. Četnost a forma nadávek je Counter Striku dost podobná.