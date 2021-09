První oficiální turnaj Pokémon Unite je tady! Zatím pouze pro japonské hráče

Ještě dva týdny před vydáním na mobilní telefony dostává Pokémon UNITE svůj první oficiální turnaj. Odstartuje už 19. září v Japonsku a bude obsahovat maximálně 256 týmů.

Od června, kdy tato free-to-play hra ve stylu LoLka nebo Doty vyšla pro herní konzoli Nintendo Switch, získal Pokémon UNITE velkou část hráčů. Po světě už vznikají první neoficiální turnaje, které si tvoří vlastní členové komunity Pokémonů a dokonce pořadatele větších turnajů Victora Road. Nyní přichází první oficiálně schválená akce sponzorovaná společností JGC.

Událost bude startovat 19. září, ale je otevřena pouze japonským hráčům. Naznačuje to začátek esportové budoucnosti hry, a že se pravděpodobně brzy objeví další oficiální turnaje i na západě.

Registrovat se přes stránky hry může maximálně 256 týmů, které mohou obsahovat pět až sedm hráčů. Každý zúčastněný musí být starší 16 let a musí být schopen mluvit japonsky kvůli komunikaci s organizátory. Všichni mladší 20 let budou potřebovat povolení od rodiče nebo zákonného zástupce.

Zápasy ve stylu League of Legends budou vzhledem k tak vysokému počtu zúčastněných všechny vyřazovací. To znamená, že pokud jednou prohrajete, končíte. Bude se hrát ve formátu nejlepší ze čtyř her a celá akce bude používat standardní pravidla na mapě Remoat Island s hráči používající jejich vlastní konzole.

Vypadá to, že se The Pokémon Company připravuje na zavedení hry do světa esportu a možnou budoucnost na celosvětové šířce. Blížící se vydání na chytré telefony tomu jen napomůže.