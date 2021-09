PUBG Mobile byla v srpnu nejstahovanější mobilní hrou, aktualizace přinese nový herní režim

PUBG Mobile je aktuálně nejpopulárnější mobilní hra na světě. Za měsíc srpen byla také ta nejlépe vydělávající a už zítra obdrží novou aktualizaci, která do hry přinese další obsah.

Mobilní verze PUBG od společnosti Tencent byla pro srpen 2021 celosvětově nejvýdělečnější mobilní hrou s přibližně 270 miliony dolary, které hráči ve hře utratili. To představuje nárůst 4,7% od srpna 2020. Nejlépe se hře daří v Číně, ze které bylo 61,4% příjmů, následována 9% ze Spojených států a 6,5% z Turecka.

Druhou nejvýdělečnější hrou byl Honor of Kings, která je také od Tencentu, s hrubými příjmy 256,2 milionů dolarů, což představuje nárůst od srpna 2020 přibližně 3 procenta. Update PUBG Mobile 1.6 je už téměř tady. Oficiální účet oznámil na Twitteru, že nová verze hry bude vydána zítra 14. září.

Prepare yourselves, players - it's almost time for the resistance! Our Version 1.6 update will be released on September 14th (UTC-0)! ️ The Yarilo will be landing in Erangel shortly... #PUBGM #PUBGMResistance



Learn more at https://t.co/kzlZhnt6dR pic.twitter.com/4U6TIcVkdI