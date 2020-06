Šachy ovládnuly platformu Twitch

Momentálně jedna z nejrychleji rostoucích her na Twitch.tv - to jsou šachy. Tato historicky proslulá hra si drží místo na předních příčkách a popularita ji jen a jen roste. Známí streameři ve spojení s nejlepšími šachisty na světě pomohli šachům k zisku obrovské fanouškovské základny. Data z analytické společnosti SullyGnome dokonce ukazují, že šachy od počátku roku každým měsícem zdvojnásobují počet hodin, které lidé stráví sledováním této hry. V květnu se tak čísla vyšplhala až na neuvěřitelných 8 milionů sledovaných hodin.

zdroj: kotaku.co.uk

Šachy nejsou bezesporu jedinou hrou, která zažívá během pandemie nevídanou popularitu. Platforma Twitch se těší všeobecnému boomu a to především díky esportovým událostem a hrám jako např. Valorant. Tomu se podařilo oslovit široké publikum sledujících. Je však důležité zmínit, že i přes obrovskou konkurenci si šachy drží místo mezi top dvaceti nejsledovanějšími hrami. A to na příčce, které většinou dominují střílečky a MOBA hry jako Fortnite, League of Legends nebo Call of Duty.

Twitch samozřejmě využívalo spousty šachových hráčů již několik let zpátky, ale to se absolutně nemůže rovnat popularitě, které se šachy těší v poslední době. Spolu s nejlepšími šachisty světa se na tomto úspěchu podílejí i známí streameři jako xQc, Reckful či LIRIK. Tento fakt jen potvrzuje, že influenceři mají opravdu velký vliv na tom, co je zrovna populární.

Pokud by vás zajímalo více, rozhodně doporučujeme mrknout na stále ještě běžící turnaj na Chess.com.