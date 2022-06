Shroud přiznává závislost na Diablu Immortal

Diablo Immortal dorazilo na mobily a PC v minulém týdnu a už stačilo rozdělit publikum na dvě zdánlivě nesmiřitelné části. Jedni si hru užívají kvůli příběhu a nehodlají do ní investovat, případně jim mikrotransakce nevadí, druzí poukazují na brutální pay-to-win praktiky na vyšších úrovních a v případech, kdy chcete svou postavu skutečně dostat na vrchol potenciálu.

Michael Grzesiek alias Shroud, bývalý profesionální hráč CS:GO, který se v současné době věnuje streamování, nicméně dle svých slov stojí někde na pomezí. Ačkoli prý souhlasí s kritikou, která se na hru kvůli způsobu monetizace snáší, Blizzard jej prý zaháčkoval a od Immortalu se nemůže odtrhnout.

Svou situaci označuje jako směšnou až trapnou a poukazuje na to, že je plně na straně hráčů, kterým se přístup Blizzardu nelíbí. Zároveň ale tvrdí, že je zcela závislý a nemůže přestat utrácet za mikrotransakce. Ačkoli to vypadá, že by s nezřízeným utrácením mohl mít brzy velmi vážný problém, Shroud naopak chválí systém nezastropovaných plateb. Diablo Immortal nijak neomezuje množství peněz, které do něj můžete nasypat, na rozdíl od takového Lost Arku, kde Shroud omezení kritizoval.

Streamer tvrdí (a má samozřejmě pravdu), že jsou to jeho peníze a může s nimi nakládat jak chce. Zároveň se ale fanoušků ve vysílání ptal, jestli existuje terapie pro lidi, kteří do osidel mikrotransakcí spadli. Dodal sice, že tím přímo nemyslí sebe, ale uvidíme. Vypadá to, že svět streamování má po xQc a jeho problému s gamblingem dalšího nemocného tvůrce.