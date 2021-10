Skoro deset let držel světový rekord v rychlém dohrání Spelunky. Teď se prokázal jeho podvod

Podvádět a lhát se nevyplácí, i když se na to někdy přijde až za řadu let. Právě to je příklad rekordního speedrunu ve hře Spelunky z roku 2012. Tehdy se měl hráč s přezdívkou BarryMode dostat na špici závodníků s časem díky tomu, že zvládl Spelunky projít za neuvěřitelné dvě minuty a 30 sekund.

Jak se ale po téměř deseti letech ukázalo, rekord, který nebyl dosud překonán, nebyl dosažen poctivou cestou. BarryMode totiž využil modifikaci, která umožňuje hrát totožnou úroveň stále dokola, čímž si výrazně pomáhá. Jednou z největších výzev hry je totiž náhodnost, s níž generuje jednotlivé levely a tím speedrunnerům komplikuje práci, protože se nemohou dopředu připravit na rozestavení úrovně.

Pokud vás zajímá, jakým způsobem byl podfuk odhalen, můžete si pustit přiložené video. V zásadě si toho pozorní diváci všimli skrz jediný objekt, který nebyl na svém místě.

BarryMode se za svůj desetiletý podvod omluvil a odstranil video ze svého kanálu na YouTube. Skutečným rekordmanem po většinu uplynulého času měl být hráč s přezdívkou ExplodingCabbage, který dokázal Spelunky dohrát za 2 minuty a 55 sekund. Minulý měsíc byl ale překonán jiným borcem, který si říká Groomp a v současné době drží světový rekord s časem 2 minuty a 40 sekund. Doufejme, že tentokrát už férově.