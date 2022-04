Spekulace: Overwatch 2 nabídne klany a souboje s bossy

Overwatch 2 by se po dlouhých vývojových peripetiiích měla snad letos konečně dostat na naše obrazovky, ještě v dubnu navíc proběhne beta test. Na stránkách jednoho z grafiků se nyní navíc objevilo několik concept artů a screenshotů, z nichž vyplývá několik novinek.

Jeden z nich například naznačuje, že by pokračování týmové hrdinské střílečky měl přinést dlouhodobě požadované vylepšení v podobě komunitních klanů či guild, do nichž by se hráči mohli sdružovat. Blizzard tuto funkci nepochopitelně nikdy nedodal do prvního dílu.

Kromě toho ale jeden ze screenshotů menu hry ukazuje přítomnost Boss Fight režimu, bohužel bez bližších informací k tomu, jakým způsobem by měl probíhat. Samozřejmě je možné, že si autor obrázků, grafik Jason Kirby, některé prvky zkrátka jen vymyslel a ve finální hře se neobjeví.

Stále je tak zapotřebí počkat na oficiální odhalení všech aspektů, které Overwatch 2 nabídne. Doufejme, že i přes problémy Blizzardu, táhnoucí se vývoj a odchod Jeffa Kaplana nakonec hra dopadne dobře.