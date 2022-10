Streamer během vysílání střílel na vetřelce ve svém domě

Streamování her i jiného obsahu funguje mimo jiné i jako vhled do soukromí tvůrce obsahu a čas od času se na kameře objeví i věci, které by on ani diváci nečekali. Někdy jsou to vtipné nebo lehce trapné okamžiky, jako když před kamerou projde nic netušící a nedostatečně oblečený člen domácnosti, jindy jde o daleko dramatičtější záležitosti.

Už několikrát se stalo, že stream zafungoval jako svědectví v kriminálních či nebezpečných situacích, jako je domácí násilí nebo vloupání. Právě druhý zmíněný případ se týká streamera s přezdívkou MattDammit. Ten během včerejšího vysílání hraní League of Legends z ničeho nic odešel od počítače, protože uslyšel, jak někdo vstoupil do jeho domu.

Ve vysílání je následně slyšet, jak někomu říká, ať okamžitě vypadne z jeho domu a poté se ozve výstřel, který následují další čtyři. Poté je slyšet ženský hlas, který říká, ať zůstane v domě, dokud nezavolá policii, po dalších několika minutách jsou slyšet sirény a tichý rozhorovor. Streamer se pak ukáže zas u počítače, ale jeho slova jsou z ničeho nic přerušena a stream je ukončen.

Od té doby se MattDammit na Twitchi neukázal a situaci zatím nekomentoval ani na sociálních sítích, a tak nevíme, co se ve skutečnosti stalo. Samozřejmě se už objevily i názory, že je celá událost nahraná a streamer se snaží vytvořit virální obsah.

Připomeňme, že nemalým problémem streamerské scény je takzvaný swatting, kdy diváci posílají na adresu tvůrců policii či zásahové jednotky kvůli falešnému obvinění z kriminální aktivity. Swatting měl už několik obětí na životech. Na dům Dr. Disrespecta zase někdo v minulosti střílel. Zjevně se jedná o docela nebezpečnou volbu kariéry.