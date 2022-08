Streamerka dostala ban na Twitchi za sex v přímém přenosu

O streamerce s přezdívkou kimmikka jste možná neslyšeli, přeci jen si svůj kanál na Twitchi založila teprve letos v červenci a dosud se jí podařilo nashromáždit pouhých 231 followerů. Tento počet ale dost možná bleskově naroste, tedy až jí Twitch zruší ban. Mladá žena totiž porušila pravidla platformy a před kamerou se oddávala sexu.

Přesněji řečeno "stealth sexu", jak její aktivitu zhodnotil sám Twitch. 24. srpna si diváci během kimmičina streamu povšimli zvláštního chování. Žena byla opřena o stůl a v průběhu vysílání se jí začaly velmi podezřele měnit výrazy ve tváři. Lidé v chatu velmi rychle identifikovali, co se asi děje, zejména proto, že partner streamerky se dokonce objevil v záběru, jakkoli naštěstí nebyly vidět žádné intimní partie.

If you're going to try bang while streaming, make sure there isn't a reflection pic.twitter.com/qmFrPAPeFO