Streamerka hraje Elden Ring dvakrát najednou – rukama a nohama

O tom, že se Soulsborne hry dají pokořovat různými a čím dál bizarnějšími způsoby, si můžete na internetu přečíst relativně často. Dohrání hry bez jediného zranění či zásahu od nepřátel už dnes nikoho nedojme, stejně jako využívání různých nečekaných periferií.

Stále větší konkurence na poli absurdních způsobů hraní Elden Ringu si uvědomuje i streamerka Mikkaa, a proto se rozhodla poněkud zvýšit sázky. Ta už v minulosti dokázala dohrát hru jen jednou rukou a ve druhém případě použila jako ovladač taneční podložku. Obojí jí ale zjevně bylo málo, a tak nyní přistoupila k ještě náročnější variantě.

Twitch streamer @MissMikkaa has taken Elden Ring to a whole new level, as she is now playing one game on PS5 and another on her dance pad... at the same time



Gamers really are something pic.twitter.com/GTIFBBQnUh