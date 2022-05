Sykkuno vysvětluje důvody odchodu z Twitche. Hřebíčkem do rakve bylo špatně napsané jméno

O tom, že v nedávné minulosti celá řada slavných jmen streamovací scény převlékla kabát a vyměnila Twitch za platformu YouTube Gaming, jsme vás opakovaně informovali, škatulatům ale ještě zjevně není konec. Aktuální velký přestup se týká streamera Sykkuna, která taktéž opustil platformu Amazonu a přešel do náruče služby, která spadá pod giganta Google.

Sykkuno se o důvodech změny rozpovídal docela otevřeně v jednom ze svých vysílání. Základním důvodem byla změna podmínek, kvůli kterým si nyní mají tvůrci na Twitchi vydělat méně, i když jim platforma zároveň umožní vysílat i jinde. Sykkuno také uvedl, že při oznámení odchodu dostal od Twitche naprosto zoufalou nabídku, nakonec se ale firma rozhoupala dorovnat částku, kterou nabídl YouTube.

Finálním hřebíčkem do rakve byla ale pro mladého streamera chyba v přezdívce, které se Twitch dopustil v oficiální mailové komunikaci. Místo Sykkuno jej totiž titulovali jako Sukkuno. Streamer přiznává, že má možná příliš velké ego a bere si to až moc osobně, ale s ohledem na to, že je dle statistik 28. nejvíce vydělávajícím tvůrcem na Twitchi a 45. nejsledovanějším streamerem, by si Twitch mohl aspoň zkontrolovat jeho přezdívku.

Jeho kolega Ludwig, který na YouTube přešel už před časem a slaví na platformě úspěch, věští Sykkunovi zářnou budoucnost už jen proto, že se zde setká se svou dobrou kamarádkou Valkyrae, která se na YouTube těší obří popularitě.

Oproti tomu Dr. Disrespect má momentálně na YouTube Gaming zjevně vztek a na Twitteru dokonce oznámil, že oficiální účet služby přestal sledovat. Platforma prý svým tvůrcům neposkytuje žádnou podporu, tak proč by se on měl snažit.