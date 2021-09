Titanfall 2 pod útokem hackerů, komunita se obává nebezpečné chyby

Multiplayer střílečky Titanfall 2 se stal v uplynulých měsících pravidelným terčem DDoS útoků a hackerských aktivit s cílem hru poškodit. Podobně je na tom i další hra od Respawnu, o poznání populárnější Apex Legends, který se například v červnu hackerům podařilo na skoro 24 hodin znepřístupnit.

Nyní se zdá, že pokročili na další úroveň. Na komunitních diskuzních fórech hry se objevila zpráva, že došlo k narušení bezpečnosti, kvůli němuž mohou hackeři zasáhnout počítače hráčů, kteří Titanfall 2 spustí.

We are aware of reports of a security vulnerability affecting Titanfall 2 and are investigating. We have no other information to share at the moment but will update once we do.