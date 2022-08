Tvůrci i diváci ztrácejí zájem o herní streamy

Okolnosti posledních let by mohly (a také to dělají) v mnoha lidech vzbudit dojem, že kariéra internetového streamera, influencera nebo tvůrce obsahu je tím nejlepším, co v životě můžete dělat. Samozřejmě mnozí vidí jen nasmlouvané spolupráce, sponzoring a pohodové sezení u počítače a pomíjejí negativnější stránky, jako je neustálá nutnost jet na vlně nového obsahu, protože nic není kratší než paměť internetového publika.

Ukazuje se ovšem, že tato volba kariéry může mít ještě další úskalí, zejména v segmentu herních streamů. Diváci (a vlastně i tvůrci sami) o ně totiž začali ztrácet zájem. Podle dat společností Streamlabs a Stream Hatchet došlo napříč platformami Twitch, YouTube a Facebook za uplynulý rok ke znatelnému poklesu streamovaných i sledovaných hodin.

Za období mezi dubnem a červnem se na těchto platformách streamovalo 273 milionů hodin, což znamená skoro 20% meziroční pokles. Počet sledovaných hodin činí skoro 7 a půl miliardy, ale i v tomto ohledu se jedná o 18% pokles oproti loňskému roku. Nejjednodušším vysvětlením je, že lidé se po dvou letech pandemie rozhodli znovu začít trávit více času venkovními aktivitami místo pasivního sledování streamů.

Největší pokles zájmu zaregistrovala platforma Facebook Gaming, počty sledovaných hodin klesly o 51 procent oproti minulému roku a dostaly se na úroveň 580 hodin. Meziroční pokles odstreamovaných hodin na Facebooku je ještě větší, oproti necelým 21 milionům ve druhém kvartálu 2021 je ten letošní na necelých osmi milionech.

Uvidíme, zda je se zlatou érou herních streamů konec, nebo jestli se jejich popularita opět zvedne. S ohledem na ekonomickou situaci se nicméně dá předpokládat, že se řada lidí v blízké budoucnosti ke sledování streamů vrátí.