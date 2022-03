Ukrajinský vicepremiér se obrací na esport a žádá vyřazení Rusů ze soutěží

Ukrajinský vicepremiér Michail Fedorov zaslal otevřený dopis herním společnostem i organizátorům esportových turnajů se zcela jednoznačným poselstvím. Žádá je, aby ruským a běloruským hráčům zamezili v účasti na eventech v době trvající invaze na Ukrajinu.

Dle jeho slov se mají zapojit na stranu mnoha dalších subjektů, které na Rusko a Bělorusko uvalují embargo. Kromě zamezení účasti prosí i o zrušení všech esportových akcí, které se momentálně na území nepřátelských zemí mají konat.

@Xbox @PlayStation



You are definitely aware of what is happening in Ukraine right now. Russia declare war not for Ukraine but for all civilized world. If you support human values, you should live the Russian market! pic.twitter.com/tnQr13BsSv