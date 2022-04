Unikly screenshoty z mobilního Valorantu, hra je zřejmě ve fázi testování

Multiplayerová akce Valorant dokázala od svého uvedení na trh v roce 2020 získat slušnou popularitu a mnozí fanoušci přirozeně projevili zájem o mobilní verzi po vzoru dalších oblíbených titulů, jako je Call of Duty Mobile, Fortnite či PUBG Mobile. Různé spekulace a drby kolem možné verze pro iOS a Android běží už nějakou dobu, nyní to ale vypadá, že je její vydání relativně blízko.

S informací přišel důvěryhodný twitterový účet Valorleaks, který hlavně přinesl několik screenshotů z testovací verze. Ta zjevně pochází z Číny, právě tento trh tedy Riot zjevně vybral pro uzavřené testování své hrdinské střílečky. Ovládací schéma je podobné jako u většiny dalších mobilních her.

Tlačítka pro jednotlivé schopnosti naleznete v pravé horní části, pohyb a střelbu zase v pravé spodní. Ze screenshotu je patrné, že se hráč nachází na spawnu, a tak má možnost nakupovat vybavení přes nákupní košík v prostředku displeje.

Důležitým aspektem je ale také přítomnost hlasového i textového chatu, jejichž ikony jsou rovněž na displeji patrné. Není úplně jasné, z jakého zdroje obrázky pocházejí, Valorleakes nicméně v minulosti uvedli, že testovací fáze je na spadnutí a každý hráč, který se do testu dostane, bude moci pozvat pět dalších přátel.

Kdy mobilní Valorant dorazí i k nám a zda se budou i tuzemští hráči moci zapojit do testování, to zatím nevíme. Vývojáři ze studia Riot s oficiálním oznámením prozatím vyčkávají, a to na rozdíl od Respawnu, který už mobilní verzi Apex Legends oznámil a v současnosti již běží registrace.