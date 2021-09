Upíří battle royale Blood Hunt trpí invazemi hackerů, komunita věští hře rychlou smrt

Fanoušci World of Darkness by sice rádi věděli, jaký osud čeká Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, místo toho ale v případě zájmu o krvesajné aktivity musejí vzít za vděk nečekaným (a nezvaným) battle royale Vampire: The Masquerade - Blood Hunt.

To je od minulého týdne k dispozici skrz předběžný přístup na Steamu, rozhodně si ale nemůže pochvalovat hladký start. Od spuštění neuběhlo ještě ani sedm dní a hra už se hemží cheatery a hackery, kteří znepříjemňují hraní poctivým hráčům.

zdroj: Sharkmob

Stížnosti a svědectví zaplnila komunitní fóra i Reddit, hráči nešetří ostrými slovy na adresu podvodníků, kteří útočí z nedosažitelné výšky, případně jsou zcela neviditelní nebo používají jiné způsoby vlastního zvýhodnění. Jiní přisvěvatelé na fórech tvrdí, že už viděli nabídky na sdílení hackovacích SDK, bone ID a podobně. K dispozici jsou už i placené cheaty.

Terčem kritiky je prozatimní anti-cheat ochrana, která je naprosto nedostatečná a komunita upozorňuje, že pokud vývojáři ze studia Sharkmob razantně nezakročí, čeká hru zamoření hackery a tím pádem i rychlý a smutný konec. Objevují se paralely s kdysi vrcholně populárním PUBG, které dle slov hráčů umřelo pomalou smrtí ze stejného důvodu.

Vampire: The Masquerade - Blood Hunt je v současnosti k dispozici na PC, do konce roku by měla vyjít i verze pro PlayStation 5.