Usain Bolt vstupuje do světa esportu. Olympionik se stává spolumajitelem organizace Wylde

Osminásobný vítěz olympijského zlata Usain Bolt dnes oznámil, že vstupuje do světa esportu. Stává se spolumajitelem irské organizace Wylde. Ta má údajně, stejně jako on, kořeny v Karibiku a zahrnuje týmy pro Rainbow Six Siege, Rocket League, Valorant a FIFA.

Bolt o sobě prohlašuje, že byl hráčem po celý život a že se jedná o obrovskou komunitu, která stále roste. Z esportu je podle něj odvětví, které dokáže uživit velké množství lidí. Sám chtěl vždy spojovat své jméno se značkami, které hodlají růst a dosahovat velkých věcí. Proto je prý Wylde ta správná volba. Těší se, že se firma stane světovým šampionem.

It’s time for the Fastest Man on the planet to join the fastest growing sport in the world, Esport.

This is my team, this is WYLDE.

