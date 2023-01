V Overwatch 2 zítra začne nový event s motivy antického Řecka

Overwatch 2 je na trhu od října a Blizzard chce do prvního nového roku ve hře vstoupit pravou nohou. I proto si pro hráče připravil event, který započne už 5. ledna, tedy zítra. Ponese název Battle for Olympus a nabídne časově omezený herní režim.

Jak už název napovídá, bude se event točit kolem řecké mytologie. V zásadě půjde o deathmatch, kde se spolu utkají všichni proti všem, hrdinové ovšem dostanou nové schopnosti a Blizzard si dal záležet i na estetice, čekat tedy můžete antickým řeckem inspirované skiny a nové hlášky hrdinů.

