V Severní Koreji frčí DotA 2. Vysokým trestům navzdory

Pokud jste se někdy zajímali o život s Severní Koreji, asi tušíte, že hraní her tam nepatří k nejběžnějším kratochvílím a dost pravděpodobně by za něj vás i několik pokolení vaší rodiny mohli poslat do koncentračního tábora. Ani to ale zjevně obyvatelům nebrání v tom, aby riskovali vše a oddávali se hraní DotA 2.

Aspoň to tvrdí jeden z uprchlíků ze země, který na jihokorejském youtube kanálu Jang Seonbi povídal o svých zážitcích. DotA 2 je v zemi údajně velmi známá a extrémně populární, hráči se navzdory nebezpečí scházejí a hrají po LAN síti. Do země se hra patrně dostává z Číny, tak jako většina západního kontrabandu.

Jeho přechovávání je extrémně nebezpečné, v loňském roce například pašerák od severokorejské vlády vyfasoval trest smrti za to, že do země na USB disku přinesl seriál Squid Game. Student, který si od něj seriál zakoupil, dostal doživotní vězení, jeho kamarádi pak pět let nucených prací.