Valorant má dostat režim 1v1

Ve Valorantu není výjimkou, když se hráči v Ranked zápasech vyzývají na souboje jeden proti jednomu. Riot Games zřejmě nyní hodlají jejich soutěživé choutky ukojit specifickým režimem, který bude právě na duely zaměřen.

Twitterový účet ValorLeaks přinesl screenshot, který zřejmě pochází z testovací verze hry a obsahuje zmínku právě o režimu 1v1. Zatím je zjevně ve velmi rané fázi a pravděpodobně bude jeho implementace ještě nějaký čas trvat, může se navíc stát, že Riot nakonec změní názor a k zavedení módu nedojde, pokud by se stalo, že nesedí do celkového pojetí hry.

Seems a 1v1 Arena Gamemode is currently in development. | #VALORANT pic.twitter.com/kBjjHDyQ5l — Valorleaks | Leaks & Info (@ValorLeaks) May 31, 2022

Podle ValorLeaks má potenciální nový režim nabízet kratší herní dobu než ty ostatní a celý zápas by mohl trvat pouhých 10 nebo 13 kol. To by mělo výrazně zrychlit celý zážitek a v krátkém čase vyhodnotit vítěze. Na screenshotu také figuruje záložka Quickplay, o které ovšem únik informací nijak nehovoří.

Valorant má celkem pět pravidelných režimů, mezi které patří tréninková Practice Range a následně Competitive, Deathmatch, Unrated, Spike Rush a Replication. Kromě nich se do rotace zařazují také režimy Snowball a Escalation. K úniku 1v1 módu se Riot zatím nijak nevyjádřil.

Vývojáři se v poslední době věnovali především problému s přílišným opakováním stejných map v rotaci, který byl podle všeho již vyřešen a počet hráčů, kterým by se stalo, že hrají totožnou mapu 3x v řadě údajně spadl na 0,6 %.