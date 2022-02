Valorant podle všeho míří na konzole

Multiplayerová střílečka Valorant od Riot Games si od svého vydání v létě roku 2020 dokázala vydobýt velmi slušnou fanouškovskou základnu a urvat si pevné místo na poli esportu. V současné době je ale hra k dispozici pouze na PC, čímž značně omezuje počet hráčů, kteří by do ní mohli proniknout. To by se ale brzy mohlo změnit.

Už z dřívějška víme, že hra míří na mobilní zařízení, ještě zajímavější je ale její budoucnost na konzolích. Právě ta byla předmětem dlouhodobých spekulací, nyní ale dostáváme skutečně pevnou indicii, že Riot na portu pro PlayStation a Xbox pracuje.

Je jí inzerát s nabídkou práce na pozici dvou senior game designerů, jejichž úkolem bude právě práce na konzolové verzi hry. Podmínkou je pět let zkušeností s herním vývojem, alespoň jeden dokončený AAA titul zaměřený na kompetitivní multiplayer a schopnost tvorby a vylepšování komplexních herních systémů.

Samozřejmě to znamená, že je konzolová verze hry teprve v rané fázi vývoje a bude ještě trvat, než se skutečně podívá na naše obrazovky. Pokud jste ale Valorant s nadšením sledovali bez možnosti si jej zahrát, můžete se pomalu začít těšit.