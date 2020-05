Valorant přebírá otěže, americká esportová stáj TSM představila svůj tým

Valorant, novinka od Riot Games se pomalu ustaluje na esportové scéně a každému hráči začíná být jasné, zda zůstane u klasiky jako CSGO a nebo se naplno položí do této nové střílečky. A to nejenom casual hráči, ale i profesionální týmy začínají v této hře vidět potenciál a my tam můžeme být světci zrodu nové esport scény.

TSM však není první týmem, který soupisku ohlásil. Například NiP (Ninjas in Pyjamas) zveřejnili své hráče o pár dní dříve a v podstatě udělali pouze přesun jejich Paladins celku do hry Valoran. TSM však zvolili přímější cestu a vybrali si veterány ze scény CSGO.

TSM bude reprezentovat:

Support: James "hazed" Cobb

Rifler: Taylor "drone" Johnson

Rifler: Matthew "WARDELL" Yu

Rifler: Yassine "Subroza" Taoufik

Support: Stephen "reltuC" Cutler

Coach: Taylor "tailored" Broomall

Uvidíme tedy, jak se tomuto celku v budoucí konkurenci bude dařit a s nadšením vyčkáváme, kdy ohlásí první celky týmy české.