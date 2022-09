Vývoj Overwatch 2 opouští hlavní designér hrdinů. Pouhé dva týdny před vydáním

Cesta vývoje Overwatch 2 byla pořádně trnitá a během let projekt ztratil některé známé tváře na důležitých pozicích. Patrně nejcitelnější byl odchod duchovního otce značky Jeffa Kaplana, k němuž došlo loni na jaře, nyní se dozvídáme o další vedoucí osobnosti, která odchází z Blizzardu.

Je jí Geoff Goodman, hlavní designér hrdinů. Nová support hrdina Kiriko je tak tou poslední, která byla představena ještě pod Goodmanovým dohledem. O tom, že by dlouholetý člen týmu, který je s Overwatch spjatý od samých počátků, mohl skončit, se spekulovalo už od srpna. Právě tehdy Blizzard zveřejnil nabídku práce na pozici, která až dosud patřila Goodmanovi.

