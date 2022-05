Vývojář Valorantu odpovídá rozhněvané komunitě. Žádané změny jen tak nepřijdou

Valorant od studia Riot již brzy oslaví druhé narozeniny a za dobu své existence si dokázal vybudovat obří fanouškovskou základnu i pevné místo v esportovém segmentu. Ačkoli Riot při vývoji zjevně udělal řadu správných rozhodnutí, pořád je co zlepšovat a komunita dlouhodobě požaduje úpravu některých aspektů. Jak to ale vypadá, bude si na ni muset počkat ještě o něco déle.

V nedávném příspěvku na oficiálním blogu, který zodpovídal na otázky fanoušků, se totiž ukázalo, že nejčastěji žádané novinky v blízké budoucnosti přidány nebudou. Patří mezi ně například možnost vyhodit mapu z herního poolu, implementace replay režimu nebo i taková maličkost, jako je možnost obdarovávat herními skiny své přátele.

Není třeba zdůrazňovat, že komunita negativní informaci nepřijala v klidu a na internetu se objevily velmi vášnivé reakce. Dobrou zprávou je, že Riot nenechává zpětná vazba v klidu a rozhněvané komunitě naslouchá i odpovídá. Na Twitteru se k tématu obšírněji rozepsal šéf produktového managementu Arnar Hrafn Gylfason.

about those ask valorant responses...



Read: https://t.co/iZqxDmrEs2 — Arnar Hrafn Gylfason (@ArnarHrafn) May 20, 2022

Ten uvedl, že ačkoli tým zvládá v poslední době pravidelně vydávat nové mapy a agenty, nedává hráčům příliš nahlédnout pod pokličku toho, co se pro Valorant chystá v budoucnosti a jaké jsou dlouhodobé plány vývojářů. Během následujících pár dní by měl tým dát dohromady detailnější představení toho, co chystá, Gylfason tedy žádá o drobné strpení.

Odhalení plánů Riotu by mělo proběhnout tento týden, uvidíme, jak moc vývojáři nechají hráče nahlédnout pod pokličku a nakolik si vzali k srdci seznam požadovaných nových prvků. Valorant také koncem června čeká zahájení 5. epizody.