Vývojáři Gears ukončují podporu esportu

Poslední díl série Gears of War, který zkrátil svůj název na prosté Gears 5, je na trhu už dva a půl roku. Vývojáři ze studia Coalition, kteří značku spravují, mají pro fanoušky esportových klání smutnou informaci. Aktuální sezóna je totiž tou poslední.

V tiskovém prohlášení vývojáři říkají, že uplynulé dva roky byly velká jízda, ale je čas začít se věnovat novým projektům. O těch ale zatím hovořit nechtějí, byť přímo uvádějí, že pilně pracují na budoucnosti značky Gears.

Today, @CoalitionGears is announcing that this will be the final season of Gears Esports.



More here ⬇️ pic.twitter.com/uBYOkcPBMT