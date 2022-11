World of Warcraft přináší oficiální podporu gamepadů

Nejslavnější MMORPG historie, tak se dá ve zkratce pojmenovat World of Warcraft, hra, která běží už od roku 2004. Časy největší popularity má zřejmě už za sebou, přesto ale pořád drží stabilní a silnou uživatelskou základnu a již brzy se dočkáme nového datadisku s názvem Dragonflight.

Už nyní do hry dorazil patch, který ji má na příchod nového obsahu připravit, a v rámci něj Blizzard přinesl nečekanou novinku - oficiální podporu gamepadů jako ovládacího zařízení. Nová verze hry přináší přepracované UI, možnost používat gamepad k hraní je ovšem až překvapivě skvěle funkční.

Na internetu se objevilo několik videí, která ukazují, jak hra na gamepadu funguje v praxi, implementace se setkává s obecně pozitivním přijetím. Ze záběrů je patrné, že vše funguje bez větších kompromisů a hráči si pochvalují mimo jiné třeba i změnu kamerových úhlů, díky nimž nemusí být ovládaná postava přímo ve středu obrazovky.

Ovládací prvky jsou namapovány kromě standardních tlačítek i na triggery a bumpery, uživatel videa, na které se můžete podívat v tomto článku, navíc říká, že pro úpravu UI nepoužil žádné externí addony. Podpora ovladačů logicky znovu rozdmýchala spekulace o tom, že by se WoW mohlo v budoucnu podívat i na konzolové platformy.

Microsoft, který je aktuálně v procesu akvizice vydavatelství Activision Blizzard, by mohl hru přinést minimálně na Xbox, její zařazení do předplatného Game Pass by pak bylo revolučním krokem. World of Warcraft si totiž po celou dobu existence udržuje prémiový model předplatného.