Youtuber nabízí 10 tisíc dolarů za multiplayer pro The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Youtuber PointCrow, který se dlouhodobě zabývá tvorbou obsahu z The Legends of Zelda, nabídnul na svých sociálních sítích 10 tisíc dolarů za tvorbu multiplayeru pro Breath of the Wild. Spolu s touto pobídkou vytvořil i seznam podmínek, které musí tvůrce splnit.

I'M PUTTING A $10,000 BOUNTY ON THE CREATION OF A BREATH OF THE WILD MULTIPLAYER MOD



terms & conditions read here: https://t.co/oOfIbZQQTa #breathofthewild #botw #zelda pic.twitter.com/e287bFE740 — eric (@PointCrow) November 10, 2021

Patří mezi ně například to, že hra více hráčů musí fungovat kdekoli na mapě, že PointCrow dostane dvoutýdenní předběžný přístup, případně že bude modifikace dostupná zdarma pro všechny. Původně chtěl, aby bylo možno hrát až ve čtyřech, následně své požadavky snížil na pouhé dva hráče.

Jakkoli 10 tisíc dolarů, tedy skoro čtvrt milionu korun může mnohým na první pohled připadat jako balík peněz, z herního průmyslu se okamžitě začaly ozývat hlasy, které tuto částku zasadily do reálného rámce. Na sociálních sítích se zkušení vývojáři podělili o své názory na to, co konkrétně si za podobnou sumu můžete koupit.

The "I'll pay $10k for someone to add MP to BotW" thing is not so much funny as scary. It shows how little the average person knows about the cost and effort that goes into game development, which drives a lot of player discourse and pushback against devs. — Raphael van Lierop (He/Him) (@RaphLife) November 25, 2021

Raphael van Lierop z týmu Hinterland Games, který má na svědomí The Long Dark, zmínil, že za 10 tisíc dolarů můžete mít zhruba pět až osm minut originální hudby, případně licenci ve dvou teritoriích nebo několik kusů concept artů. Zmiňuje, že podobná nabídka je dalším důkazem o tom, že hráči nemají žádnou představu o tom, kolik vývoj her reálně stojí. Nehledě na to, že by multiplayerovému modu pro Zeldu pravděpodobně velmi rychle zatnulo tipec samo Nintendo.