Youtuberova rybička prozradila jeho citlivé údaje

Určitě už jste zaregistrovali, že se někteří lidé ke hrám snaží dostat i zvířata. Jistý věděc nechal krysy hrát Doom, vzniká herní konzole pro osamělé psy a kočky rády plácají mravence na dotykových obrazovkách tabletů v jednoduchých hříčkách. Někdy ale mohou zvířata svým páníčkům přidělat hromadu vrásek.

Uvědomil si to i Youtuber s přezdívkou Mutekimaru, který se zabývá kontinuálním vysíláním toho, jak jeho rybičky hrají Pokémony. Pokud se ptáte, jak je něco takového možné, v podstatě k tomu stačí kamera a systém na sledování pohybu. Ryby se pohybují v prostoru, který je rozdělený na jednotlivé inputy ovládacích prvků konzole Switch, a tímto způsobem mohou ovlivňovat děj na obrazovce.

Jakkoli je to bizarní, povedlo se těmto rybám například v roce 2020 dohrát Pokémon Sapphire za bezmála 3200 hodin. Mutekimaru je následně nechal hrát další verzi hry, tentokrát Violet, bohužel se mu ale ale přihodilo něco, s čím rozhodně nepočítal.

Hra totiž bohužel spadla do dashboardu a ryba se v nepozorované chvíli dostala skrz dashboard až do Nintendo Eshopu, kde si nechala do peněženky z uložené kreditní karty vložit sumu 500 jenů. To samo o sobě nebylo takovým problémem, horší je, že během transakce mohli všichni diváci vidět údaje ze streamerovy kreditní karty.

Během této velké rybí loupeže došlo také ke změně názvu účtu na Switchi z Mutekimaru na ROWAWAWAWA¥, pokusu o založení PayPal účtu a stažení emulátoru N64. Streamer naštěstí k celé situaci přistoupil s humorem a uznáním, a tak ryby nepřišly k úhoně a nebyly potrestány spláchnutím.