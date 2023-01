Z Apex Legends náhle zmizela možnost přepnutí kamery

Apex Legends je za normálních okolností FPS bez možnosti pohled kamery měnit. Populární battle royale ovšem obsahuje glitch (ze kterého se postupem času stal i vývojáři tolerovaný easter egg) který na tréninkové střelnici umožňuje jednoduchým způsobem přepnout do pohledu třetí osoby.

Tato možnost ale nyní kupodivu bez vysvětlení zmizela a hráči, kteří si rádi prohlíželi modely svých hrdinů aspoň v této mapě, z toho nemají radost. Zapnutí tohoto pohledu v minulosti spočívalo v přesunu postavy na konkrétní místo na střelnici, skrčení v jednom konkrétním křoví a následném rychlém výběru jiného hrdiny z menu. To ale nyní nefunguje.

Hey! This isn't an intentional change, I'll see if I can find what caused it and get it fixed. I know it's important to people!