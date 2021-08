Z farmaření se stává esport, pohodové Stardew Valley dostává svůj první turnaj

Pět let od vydání Stardew Valley přichází první šampionát v tomto farmářském simulátoru. Soutěžit budou ti nejoddanější hráči v různých disciplínách už na začátku září o slušných 40 tisíc dolarů.

Pokud jste o Stardew Valley nikdy neslyšeli, jde o odpočinkovou hru, ve které jste farmářem a vaším cílem je vybudovat svoji malou prosperující farmu. Můžete navazovat vztahy s ostatními obyvateli malého městečka, sázet brambory, kácet stromy, pátrat v dolech po drahých kovech a chodit na místní zábavy.

Možná se teda divíte, jak mohou hráči soutěžit v této hře, kde jste velmi zdatný farmář. Youtuber Zach “UnsurpassableZ” Hartman ve spolupráci s vývojářem Ericem "ConcernedApe" Baronem předvádějí svůj vlastní turnaj, kde se proti sobě postaví čtyři týmy o celkovou hodnotu výhry 40 tisíc dolarů, přičemž celá částka pochází přímo od vývojáře této hry.

In collaboration with @UnsurpassableZ, I'm pleased to announce the 1st official Stardew Valley Cup! It's a competition of skill, knowledge, and teamwork, with a prize pool of over $40k. See some of Stardew's most dedicated players in their element! Main event is Sept. 4th 9am PST pic.twitter.com/qtDW5e5LvD