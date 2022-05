Žádné MMO ještě nezvládlo pořádné PvP, tvrdí Asmongold

Streamer Asmongold se dlouhodobě specializuje na hraní MMO her a vyzkoušel už snad všechna zásadní. Strávil spoustu času ve World of Warcraft, v New Worldu, v Lost Ark nebo Final Fantasy XIV a pro každou našel slova chvály i kritiku a výhrady.

Jedno je ale dle jeho slov spojuje. Asmongold v nedávném vysílání uvedl, že žádné MMO ještě nedokázalo dotáhnout k dokonalosti pocit ze soubojů mezi hráči. PvP podle něj obecně nestojí za moc a své kompetitivní choutky si tak musí chodit vybíjet do jiného typu her.

"Nechci hrát rozbité PvP v MMO hrách, které nikdy nejsou pořádně vybalancované. Vždycky je zmrvené a vývojáři se tomu v každé hře věnují jen okrajově," říká streamer, který sice na kameru hraje většinou RPG hry, ve volném čase se ale věnuje třeba Overwatch nebo Fortnite a dalším kompetitivním střílečkám.

V poslední době se také věnoval hraní stále populárního Elden Ringu a vyzkoušel PvP i v něm. Během kooperativního hraní s kamarádem natrefili na silného hráče, kterému se povedlo Asmongoldova kolegu zabít, streamera ovšem potkal mnohem ostudnější osud. Do souboje se totiž připletl kamzík, který mu uštědřil smrtící úder místo nepřátelského hráče.

Elden Ring co-op has been going great pic.twitter.com/3tn8vlTArM — Zack (@Asmongold) May 23, 2022

Jak se na souboje v MMO hrách díváte vy? Pouštíte se do arén ve WoW, případně v jiných hrách, nebo vám podobně jako Asmongoldovi nepřijdou provedené správně?