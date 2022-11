Životní změna. Amouranth tráví víc času u Overwatch 2 než v bazénku

Kaitlyn Siragusa, známá spíše pod přezdívkou Amouranth, proslula svými provokativními streamy z vířivky nebo bazénku, případně sugestivním ASMR obsahem a v neposlední řadě také svým účtem na OnlyFans. V nedávné minulosti ale také vyšlo najevo, že je vdaná a do spousty zmíněných aktivit ji nutí její manžel, který v nich vidí skvělou finanční příležitost.

Zdá se, že se Amouranth svého manžela/pasáka zbavila a během víkendu se na Twitteru podělila o několik statistik, které ukazují, že se jí daří navzdory značně obměněnému obsahu. Z koláčových grafů, na kterých ukazuje množství času, věnované jednotlivým aktivitám na streamu, totiž vyplývá, že za posledních 30 dní třeba hrála víc Overwatch 2, než aby dráždila své publikum z bazénku.

Nejvíce času strávila hraním Just Dance 2022 a prostým povídáním s fanoušky, vyzkoušela i nové Pokémony nebo Modern Warfare II. Zatímco v minulosti podle jejích slov tvořili lechtivé streamy víc než 50 procent obsahu, nyní je to kolem 10 procent.

Weird L take that my content hasn’t changed



90 days ago I was doing 50%+ or more hot tub, now it’s like sub 10%? pic.twitter.com/L76ZvosVt7