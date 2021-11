Zpackaný Battlefield 2042 čekají úpravy. Vznášedlům a stíhačkám přistřihnou křidélka

Battlefield 2042 má ohromnou spoustu problémů a já už pro vás pilně chystám recenzi (vyjde patrně zítra), vývojáři z DICE nyní oznámili jeden z prvních plánů na úpravu vyvážení hry. Týkat se bude jedné z nejviditelnějších patálií na bojišti - vznášedel.

Pokud jste Battlefield 2042 vyzkoušeli na vlastní kůži, dáte mi asi za pravdu, že vznášedla jsou neskutečně OP. Hráči zjistili, že se s prakticky nezničitelným vozidlem mohou téměř beztrestně prohánět po bojišti, kosit zástupy nepřátel a díky bugům dokonce jezdit vertikálně po zdech.

We're pleased to see that the release of yesterday's update has helped to improve the smoothness of the experience on servers these past twenty four hours #Battlefield2042



Here's some insight on upcoming changes that we're looking to make with our next update pic.twitter.com/I11cjVZD0V