500 000 aktivně sledujících diváků, Shroud se vrátil ve velkém stylu

Právě tyto dvě osobnosti totiž nejlépe ukazují dva původní způsoby získání popularity na Twitchi (pokud mluvíme o Twitchi jako o herní streamovací platformě). Tím prvním je show, jednoduše umění vytvořit pro své diváky prostředí, ve kterém nebude ani tak záležet na tom, jakou hru daný streamer hraje, ale jakou vytváří zábavu. Fanoušci jsou v tomto případě na kanálu daného streamera kvůli jeho samotné osobnosti a ne kvůli hrám, které hraje. No a právě Dr. DisRespect je skvělou ukázkou takového typu streamera.

Vybudovaný kult osobnosti tak sledují desetitisíce lidí na každém streamu, a to i přestože byl Doc za podivných okolností zabanován právě na Twitchi, čímž byl nucen přestoupit na jinou platformu, což s 2,46 mil. odběrateli na YouTube nebylo pro Dr. DisRespecta nijak těžké rozhodnotí. On sám nicméně stále tvrdí, že důvod uděleného banu je i pro něho záhadou.

zdroj: (Printscreen: YouTube)

Ten druhý typ streamerů pak skvěle reprezentuje právě Shroud. Původní profesionální esportový hráč CS:GO za Cloud 9 neoslovil napoprvé své fanoušky osobností, ale právě zručností virtuální střelecké pažby. Postupně se samozřejmě divákům taktéž zalíbila Shroudova bezstarostná osobnost a jeho přístup k životu. Nicméně určitě to nebylo to první, čím se Shroud proslavil

Jedinou nevýhodu, kterou tento druh streamingu má, jsou hry, jenž si může daný streamer dovolit hrát. Shroud totiž sám na streamu zmínil, že chtěl pustit stream po 45 denní přestávce už včera při hraní World of Warcraft, nicméně jako klasický hráč FPS her i on sám uznal, že by se to pro jeho první stream při návratu na Twitch nehodilo.



A co preferujete vy? Díváte se na streamery kvůli jejich show nebo tomu, co ve hře dokáží?