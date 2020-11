5.000.000$ za Perkze, uskuteční se prodej století?

Perkz je jeden z nejznámějších hráčů League of Legends na světě, výhra MSI, finále Mistrovství světa, to vše tento esportovec z Chorvatska dokázal. Pokud by se tedy uskutečnil podobný přestup, jednalo by se zcela jistě o historickou událost v rámci tohoto mladého, ale už nyní extrémně populárního a profitabilního odvětví. Upozorňujeme, že dostupné informace však nejsou potvrzené a jedná se tak spíše o drby či odhady, nicméně od celkem spolehlivých zdrojů.

.@G2esports and @G2Perkz have been actively engaging the past two weeks with six different teams — Cloud9, Evil Geniuses, 100 Thieves, TSM, Team Vitality and Misfits — sources told me. Cloud9 are his desired destination, on an #LCS record-setting proposed salary, but... (cont) — Jacob Wolf (@JacobWolf) November 10, 2020

Dle reportéra ESPN Jacoba Wolfa jedná G2 Esports s šesti možnými týmy - Evil Geniuses, 100 Thieves, Cloud 9, TSM, Misfits a Team Vitality. Všechny tak mají zájem o chorvatského hráče, nicméně je zajímavé, že čtyři z šesti z těchto týmu se nachází v Severní Americe. Ta je totiž známá svými obrovskými platy, které dokáží několikanásobně pojmout i ty evropské. Dle zdrojů by sám Perkz nejvíce preferoval celek Cloud 9, jelikož v něm hraje jeho bývalý evropský spoluhráč Zven a Perkz by si tak nemusel zvykat zcela na novou sestavu.

Samozřejmě by podobný přestup znamenal konec historicky nejlepšího týmu a pětičlenné sestavy v Evropě - G2 Esports, který dokázal za poslední dva roky vyhrát vše výše zmíněné. Hlavní důvod podobného přestupu by však nebyla nespokojenost Perkze s týmem, ale hlavně to, že chce sám hrát na středové lince, která je už v G2 Esports obsazena Capsem. Zajímavé pak také je, že Perkz sám před více než rokem na tvůj Twitter napsal, že by se do Ameriky nikdy nepřestěhoval. Uvidíme tedy, zda peníze dokáží doopravdy změnit vše.