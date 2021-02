Activision zrušil účty 60 000 hráčů Call of Duty: Warzone

Vývojáři ze společnosti Activision zveřejnili v pravidelném blogu čísla zabanovaných hráčů, mezi kterými je 60 000 nových případů. Celkové číslo 300 000 permabanů od spuštění této battle royale rozhodně poukazuje na problém, se kterým se potýká celá online herní komunita.

Největší riziko samozřejmě podstupují právě FPS hry jako CS:GO, Valorant či výše zmiňované CoD, u kterých se cheatovací programy zaměřují hlavně na přesnost střelby či vidění skrz objekty.

Warzone Anti-Cheat Update



"We’re increasing our efforts and capabilities in these key areas."



• Enhancements to internal anti-cheat software

• Additional detection technology

• Regular communication updates

• Zero tolerance for cheat providers

• Consistent and timely bans pic.twitter.com/QULghXa9Y6