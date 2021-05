Agent Yoru způsoboval kritickou herní chybu, vývojářům se ale konečně podařilo ji opravit

Yoru je agent specializující se na matení nepřátel. Nenápadný pohyb, falešné kroky a teleport jsou jeho nejsilnější zbraní. Na sociálních sítích se ale objevil nespočet videí a příspěvků poukazujících na kritický problém související s jednou ze schopností tohoto agenta. Na mapách Bind a Breeze mohl hrdina za pomocí schopnosti “gatecrash” vstoupit i do jinak nepřístupných částí mapy, ze kterých následně útočil na nic netušící nepřátele.

Někteří hráči zašli ještě dál a využili bug k tomu, aby umístili bombu do pyramid na mapě Breeze. Soupeři následně neměli žádnou možnost, jak takovou bombu zneškodnit. Breeze byla do hry přidána teprve nedávno, snad se žádné podobné problémy už neobjeví a hráči budou mít dostatek prostoru na pořádný trénink jejího lákavého plážového prostředí.

Yoru's back in action.



We temporarily disabled Yoru due to an exploit where he could teleport outside the play area. This exploit should be fixed! pic.twitter.com/o08C2Y1x1v