Aktuální mistr světa v League of Legends se potýká s náhlým zraněním ruky

Reportérka Ashley Kang potvrdila, že středový hráč týmu DWG KIA (DAMWON Gaming) je v léčení lokální korejské nemocnice s neovladatelným třesem ruky. Tento netradiční symptom se u korejského hráče projevuje už několik dní a dost možná zapříčinil čtvrteční prohru proti rivalům z Gen.G.

A statement from @DWGKIA regarding ShowMaker's health -- Translation includes paraphrases



"This morning, ShowMaker revealed during his personal stream he is experiencing a symptom where his hand and arm shake violently ..." (cont) pic.twitter.com/ll2hpAeejr