Amazing: „Jen těžko si někdo dovede představit, čím esportový hráč každý den prochází”

Ti nejlepší hráči se musí každý den vyrovnávat s obrovským stresem. Ať už se jedná o několika hodinový trénink, přesun k týmu, což může být klidně přes celý svět, nebo také vypořádat se s fanoušky a kritiky v online světě.

Generally speaking, we completely lack any kind of understanding of what esports players go through day after day. Interacting with social media, having to outperform millions of others every day, short contracts, moving away from home etc. are just the tip of the iceberg.

I přes to, že mnoho týmů produkuje obsah umožňující fanouškům nahlédnout do zákulisí života esportového hráče, Amazing říká, že lidé nemají opravdu žádné tušení, s čím se tito mladí profíci musí každý den vypořádávat.

„Mnohokrát se při online interakci zapomíná, že jsme více než jen jména na obrazovce”, říká Amazing. Dále dodává: „Za přezdívkami se skrývají opravdoví lidé, a to, že některé každodenní věci neumíme správně přijmout, souvisí také se stresem, kterému jsme každý den vystaveni.”

Několik esportových profesionálů již ukončilo svou kariéru právě ze zdravotních důvodů, souvisejících se stresem a problémy s duševním zdravím. Jedná se například o hvězdu League of Legends, AD carry Jian “Uzi” Zi-hao. Ten svou kariéru ukončil jak z fyzických důvodů, tak také kvůli problémům, jež souvisí s chronickým stresem.

Nedávno si hvězda G2 Esport, Luka “Perkz” Perković naordinoval týden volno, které věnoval pouze sám sobě a své duševní pohodě. Mnoho hráčů si začíná uvědomovat, že dát si pauzu od esportu také znamená dát si pauzu od mnoho negativity, která k této komunitě bohužel neodmyslitelně patří. Hráči jsou neustále vystaveni komentářům a hodnocením, které probíhají na sociálních sítích. Tyto negativní poznámky mají na hráče dopad a jestliže si je někdo bere více k tělu, může si opravdu přivodit vážné psychické problémy.

This also applies to every single other person in the world. There are frameworks that we find ourselves in that can already maximize our capabilities, and everything on top can and will lead to mental health difficulties we may not able to cope with.