Americká armáda užívala platformu Twitch k nabírání nových adeptů, tomu má být konec

Návrh, který poslankyně podala začátkem tohoto týdne, by měl zabránit armádě používat finanční prostředky k účasti na platformě Twitch či v jakékoliv videohře, esportu a další streamovací platfomě. Armáda totiž používala právě Twitch k tomu, aby pod záminkou rozdávání dárků navnadila potencionální uchazeče a ti tak vyplnili vstupní náborový dokument. Samotný Twitch tak během několika dní podobné zacházení armádě USA zakázal.

Dalším vroubkem pak bylo to, že U.S. Army and Navy (americká armáda a námořnictvo) rušila možnost psát na jejich Twitch kanál lidem, kteří kritizovali americké válečné zločiny. Co se týče samotného zákonu, dle slov poslankyně bude chvíli trvat, než projde celým schvalovacím procesem a podaří se ho uplatnit. O to bizarnější je to, že americká armáda, námořnictvo i vzdušné síly mají své esportové týmy, které vysílají na platformě Twitch.

zdroj: thenational.com

Do celého problému zakazování komentářů s kritikou U.S. Army se zapojila také Kolumbijská Univerzita, která poslala americké armádě a námořnictvu dopis, jenž požaduje zrušení zákazu komentářů o válečných zločinech. Esportový zpravodaj Rod "Slasher" Breslau k celé kauze dále dodal. "Díky posledním skutečnostem o darech a zákazu komentářů, esportový tým americké armády ukončil aktivitu na sociálních sítích a další budoucí plány, do kterých spadá také nadcházející Twitch Rivals událost."

Co si o celé situaci myslíte vy? Měla by mít instituce jako armáda svůj esportový tým a je morální rekrutovat lidi do armády takovým způsobem?